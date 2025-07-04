В Саратове презентовали 41-й том Книги памяти, посвящённый участникам специальной военной операции

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3 июля в музее истории Специальной военной операции состоялась презентация 41-го тома Книги памяти Саратовской области, посвящённого героям, принимавшим участие в специальной военной операции.В мероприятии приняли участие вице-губернатор Михаил Орлов, заместитель председателя областной Думы Ирина Колесникова, министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, руководитель музея СВО Наталья Речман, а также представители общественности.Особое внимание было уделено семьям павших бойцов, чьи имена вошли в новый том издания. Для них это стало важным моментом памяти и признания.Тираж 41-го тома составил 2000 экземпляров — вдвое больше, чем в предыдущем издании. Жители Саратовской области смогут ознакомиться с Книгой памяти в библиотеках города и региона.