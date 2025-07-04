4 июля 2025 ПЯТНИЦА
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13:30 | 04 июля
Член Общественной палаты Саратовской области, председатель СРО ВОД «Матери России» Елена Кичаева просит лишить Анидалова депутатского мандата
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Член Общественной палаты Саратовской области, председатель СРО ВОД «Матери России» Елена Кичаева просит лишить Анидалова депутатского мандата

Новости
Член Общественной палаты Саратовской области, председатель СРО ВОД «Матери России» Елена Кичаева просит лишить Анидалова депутатского мандата


Елена Кичаева выступила с заявлением по ситуации с участием депутата Александра Анидалова, который в День памяти и скорби на Воскресенском кладбище толкнул ребенка с флагом России.

«22 июня - день памяти и скорби. Тот самый день, когда каждая семья, потерявшая защитника, стоит у мемориалов, сжимая в руках цветы и флаги – символы страны, за которую наши мужья, отцы, сыновья отдали свою жизнь.
И именно в этот день у памятника воинам на Воскресенском кладбище Саратова произошел, на мой взгляд, ужасный инцидент. Депутат от партии КПРФ Александр Анидалов позволил себе не просто хамство – он осквернил память павших. Он оттолкнул ребенка, который держал в руках флаг России, ради того чтобы его было лучше видно на фото, ради того, чтобы, как ему кажется, занять более выгодные место.
Это не просто нарушение устава партии – это плевок в душу всем, кто потерял близких. Я не имею права молчать. Потому что наши защитники отдают жизнь за Родину не для того, чтобы такие как Анидалов топтали память наших героев, позволяя себе предавать память павших, оскорблять матерей и вдов, поднимать руку на детей у могил героев. Дети не должны видеть, как бессовестные карьеристы превращают священную скорбь в политические разборки.
Я прошу Геннадия Андреевича Зюганова принять все меры для того, чтобы Александр Анидалов был исключен из партии и лишен мандата»