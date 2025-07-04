Член Общественной палаты Саратовской области, председатель СРО ВОД «Матери России» Елена Кичаева просит лишить Анидалова депутатского мандата

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Елена Кичаева выступила с заявлением по ситуации с участием депутата Александра Анидалова, который в День памяти и скорби на Воскресенском кладбище толкнул ребенка с флагом России.«22 июня - день памяти и скорби. Тот самый день, когда каждая семья, потерявшая защитника, стоит у мемориалов, сжимая в руках цветы и флаги – символы страны, за которую наши мужья, отцы, сыновья отдали свою жизнь.И именно в этот день у памятника воинам на Воскресенском кладбище Саратова произошел, на мой взгляд, ужасный инцидент. Депутат от партии КПРФ Александр Анидалов позволил себе не просто хамство – он осквернил память павших. Он оттолкнул ребенка, который держал в руках флаг России, ради того чтобы его было лучше видно на фото, ради того, чтобы, как ему кажется, занять более выгодные место.Это не просто нарушение устава партии – это плевок в душу всем, кто потерял близких. Я не имею права молчать. Потому что наши защитники отдают жизнь за Родину не для того, чтобы такие как Анидалов топтали память наших героев, позволяя себе предавать память павших, оскорблять матерей и вдов, поднимать руку на детей у могил героев. Дети не должны видеть, как бессовестные карьеристы превращают священную скорбь в политические разборки.Я прошу Геннадия Андреевича Зюганова принять все меры для того, чтобы Александр Анидалов был исключен из партии и лишен мандата»