4 июля 2025 ПЯТНИЦА
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Заплыв на открытой воде «Покорители Волги» стартует в Саратове уже в следующие выходные

Новости / Спорт
Заплыв на открытой воде «Покорители Волги» стартует в Саратове уже в следующие выходные


13 июля Саратов вновь станет центром притяжения любителей плавания на открытой воде. Масштабное спортивное событие — заплыв «Покорители Волги» — приглашает принять участие как новичков, так и профессиональных спортсменов.

Участников ждут дистанции на выбор: 6,5 км, 4 км, 1 км и 500 метров. Самая длинная дистанция пройдет по живописному маршруту от Энгельсского городского пляжа до «Пляжа покорителей Волги» в Саратове. Это отличная возможность испытать свои силы, насладиться красотой Волги и окунуться в атмосферу спортивного праздника.

Желающие могут зарегистрироваться и узнать подробности на официальном сайте мероприятия по ссылке: https://mprace.ru/swim_volga/.

Не упустите шанс стать частью самого масштабного заплыва на Волге в этом году!