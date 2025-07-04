4 июля 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:38 | 04 июля
Валя Карнавал, Александр Ревва, Фогель и другие звезды на открытии форума Aguteens
17:25 | 04 июля
Ремонт дороги к обновленному путепроводу в Пугачёве выполнен наполовину
17:05 | 04 июля
Военнослужащие РВСН приняли участие в военно-спортивном триатлоне
16:30 | 04 июля
Музейное сообщество с воодушевлением встретило идею установки памятника Боголюбову и представленный макет
16:10 | 04 июля
Более 500 специалистов выпустил Саратовский архитектурно-строительный колледж
15:40 | 04 июля
Минтранс проверил работу маршрута № 18А в Заводском районе
15:30 | 04 июля
В Дергачевском районе установят очистные сооружения для улучшения качества воды в школе
15:07 | 04 июля
Завершается ремонт ключевой дороги к Вольску
14:00 | 04 июля
В Саратове презентовали 41-й том Книги памяти, посвящённый участникам специальной военной операции
13:30 | 04 июля
Член Общественной палаты Саратовской области, председатель СРО ВОД «Матери России» Елена Кичаева просит лишить Анидалова депутатского мандата
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Энгельсе Центральная городская библиотека получает второе рождение

Новости
В Энгельсе Центральная городская библиотека получает второе рождение

В рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Центральной городской библиотеке города Энгельса ведутся масштабные ремонтные работы. В 2025 году проект библиотеки успешно прошёл конкурсный отбор и получил финансирование в размере 15 миллионов рублей на закупку современного оборудования и мебели. Местные власти выделили дополнительно более 8 миллионов рублей на ремонт здания.

На сегодняшний день в библиотеке полностью обновлена электропроводка, демонтированы старые покрытия, заменена плитка, оштукатурены и покрашены стены. Отремонтирована система отопления, санузел адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Заменены окна и двери, обновлено крыльцо запасного выхода с установкой пандуса и навеса. Также обновлены входная группа и фасад здания.

После завершения ремонта библиотека превратится в современный информационный, образовательный и культурный центр. Здесь будет функционировать станция самообслуживания для выдачи книг, электронный читальный зал с современными компьютерами и доступом к федеральным информационным ресурсам, интерактивная панель и проекционное оборудование. Для детей создадут специальную игровую зону. Все помещения будут полностью адаптированы для посетителей с ограниченными возможностями.

Реализация проекта позволит значительно расширить спектр и повысить качество библиотечных услуг, подарив учреждению второе рождение и сделав его важным центром жизни города Энгельса.