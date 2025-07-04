В Энгельсе Центральная городская библиотека получает второе рождение

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В рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Центральной городской библиотеке города Энгельса ведутся масштабные ремонтные работы. В 2025 году проект библиотеки успешно прошёл конкурсный отбор и получил финансирование в размере 15 миллионов рублей на закупку современного оборудования и мебели. Местные власти выделили дополнительно более 8 миллионов рублей на ремонт здания.На сегодняшний день в библиотеке полностью обновлена электропроводка, демонтированы старые покрытия, заменена плитка, оштукатурены и покрашены стены. Отремонтирована система отопления, санузел адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Заменены окна и двери, обновлено крыльцо запасного выхода с установкой пандуса и навеса. Также обновлены входная группа и фасад здания.После завершения ремонта библиотека превратится в современный информационный, образовательный и культурный центр. Здесь будет функционировать станция самообслуживания для выдачи книг, электронный читальный зал с современными компьютерами и доступом к федеральным информационным ресурсам, интерактивная панель и проекционное оборудование. Для детей создадут специальную игровую зону. Все помещения будут полностью адаптированы для посетителей с ограниченными возможностями.Реализация проекта позволит значительно расширить спектр и повысить качество библиотечных услуг, подарив учреждению второе рождение и сделав его важным центром жизни города Энгельса.