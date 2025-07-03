Игорь Комаров: «В регионах будет система дополнительной поддержки победителей «Театрального Приволжья»

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Полпред пообщался с победителями фестиваля, ответил на вопросы. «В регионах будет разработана система дополнительной поддержки победителей «Театрального Приволжья», включая гастрольную и грантовую. Уверен, это придаст новый импульс таким талантливым актерам, как вы», – подчеркнул Игорь Комаров.Полпред также отметил, что фестиваль сегодня стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа. «Когда мы его запускали, в 2019 году, в Год театра, хотели усилить интерес к театру, поддержать непрофессиональные коллективы, объединить жителей округа. За 6 лет фестиваль вырос более чем в три раза, и теперь это настоящее сообщество единомышленников из 20 с лишним тысяч человек», – сказал Игорь Комаров.Напомним, в этом году на фестивале «Театральное Приволжье» Саратовская детская студия «Театралика» представила литературно-пластическую зарисовку по стихам Афанасия Фета, а театр «Окна» детско-юношеского центра Фрунзенского района г. Саратова — спектакль «Дарья Николаевна».Аделина Шаталова из Саратовской области заняла третье место в конкурсе афиш и плакатов в возрастной категории от 6 до 17 лет.