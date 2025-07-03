Динамика роста реальной зарплаты в Саратовской области выше, чем в РФ

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Среднемесячная заработная плата за 4 месяца составила 61,4 тыс. руб. и по сравнению с 2024 годом выросла на 15,5%.Наибольшая среднемесячная зарплата работников сложилась в добыче полезных ископаемых – 93,2 тыс. руб., в деятельности финансовой и страховой – 87,7 тыс. руб., в области информации и связи – 84,7 тыс. руб., в обеспечении электрической энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха – 80,7 тыс. рублей.По отдельным видам экономической деятельности заработная плата росла темпами выше, чем в среднем по области, это: строительство – рост на 21,1%, торговля оптовая и розничная – на 20,2%, водоснабжение, водоотведение – на 19,9%, транспортировка и хранение – на 19,5%, сельское хозяйство – на 19,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром – на 19,3%, обрабатывающие производства – на 17,2%, добыча полезных ископаемых - на 17%, операции с недвижимым имуществом – на 16,3%.