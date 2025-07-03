3 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:35 | 03 июля
Игорь Комаров: «В регионах будет система дополнительной поддержки победителей «Театрального Приволжья»
17:30 | 03 июля
Саратовский художник о Боголюбове: «Он краеугольный камень в фундаменте российской музейной жизни и художественной школы всех регионов России»
16:26 | 03 июля
Динамика роста реальной зарплаты в Саратовской области выше, чем в РФ
16:02 | 03 июля
Замминистра образования оценил вклад саратовских школьников в сохранение военной истории
15:31 | 03 июля
Губернатор Саратовской области: «Алексей Боголюбов для Саратова - особенный человек»
15:00 | 03 июля
Две золотые медали завоевала спортсменка школы «РиФ» Мария Колобова на Кубке чемпионов по параатлетике
14:30 | 03 июля
Саратов принимает VI летнюю Спартакиаду молодежи России по бадминтону
13:30 | 03 июля
СГТУ получил грант 20 млн рублей на развитие молодежных инициатив
12:30 | 03 июля
В Марксовском районе открылся премиальный глэмпинг с "умной" баней
11:57 | 03 июля
"Уроки Табакова": грандиозный фестиваль к 90-летию великого мастера
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Губернатор Саратовской области: «Алексей Боголюбов для Саратова - особенный человек»

Новости
Глава региона Роман Бусаргин пообещал привлечь внебюджетные средства для реализации проекта по созданию памятника Алексею Петровичу Боголюбову.

«Идея увековечить память Алексея Петровича Боголюбова появилась достаточно давно. Для Саратова это особенный человек. Его роль в становлении саратовской художественной школы сложно переоценить. Именно благодаря ему Саратов в 1885 году стал городом, где появился первый общедоступный музей в провинции.

На встрече с деятелями культуры подробно обсудили концепцию. Ранее ими совместно со скульптором был разработан макет памятника. Сошлись во мнении, что представленный вариант в полной мере отражает значимость художника для нашего города. Также поговорили и о возможном месте размещения. Звучало несколько предложений, рассмотрим каждое из них, однако считаю, что итоговое решение должна принять общественность. Однозначно можно сказать, что это должно быть знаковое место, которые исторически связано с судьбой Алексея Петровича.

Со своей стороны пообещал уже в этом году найти финансирование для реализации этого проекта. Это будут внебюджетные источники. Постараемся приурочить открытие монумента к одной из памятных дат, связанных с именем живописца»,- сообщил губернатор.