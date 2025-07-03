Губернатор Саратовской области: «Алексей Боголюбов для Саратова - особенный человек»
Глава региона Роман Бусаргин пообещал привлечь внебюджетные средства для реализации проекта по созданию памятника Алексею Петровичу Боголюбову.
«Идея увековечить память Алексея Петровича Боголюбова появилась достаточно давно. Для Саратова это особенный человек. Его роль в становлении саратовской художественной школы сложно переоценить. Именно благодаря ему Саратов в 1885 году стал городом, где появился первый общедоступный музей в провинции.
На встрече с деятелями культуры подробно обсудили концепцию. Ранее ими совместно со скульптором был разработан макет памятника. Сошлись во мнении, что представленный вариант в полной мере отражает значимость художника для нашего города. Также поговорили и о возможном месте размещения. Звучало несколько предложений, рассмотрим каждое из них, однако считаю, что итоговое решение должна принять общественность. Однозначно можно сказать, что это должно быть знаковое место, которые исторически связано с судьбой Алексея Петровича.
Со своей стороны пообещал уже в этом году найти финансирование для реализации этого проекта. Это будут внебюджетные источники. Постараемся приурочить открытие монумента к одной из памятных дат, связанных с именем живописца»,- сообщил губернатор.
«Идея увековечить память Алексея Петровича Боголюбова появилась достаточно давно. Для Саратова это особенный человек. Его роль в становлении саратовской художественной школы сложно переоценить. Именно благодаря ему Саратов в 1885 году стал городом, где появился первый общедоступный музей в провинции.
На встрече с деятелями культуры подробно обсудили концепцию. Ранее ими совместно со скульптором был разработан макет памятника. Сошлись во мнении, что представленный вариант в полной мере отражает значимость художника для нашего города. Также поговорили и о возможном месте размещения. Звучало несколько предложений, рассмотрим каждое из них, однако считаю, что итоговое решение должна принять общественность. Однозначно можно сказать, что это должно быть знаковое место, которые исторически связано с судьбой Алексея Петровича.
Со своей стороны пообещал уже в этом году найти финансирование для реализации этого проекта. Это будут внебюджетные источники. Постараемся приурочить открытие монумента к одной из памятных дат, связанных с именем живописца»,- сообщил губернатор.