Саратовский художник о Боголюбове: «Он краеугольный камень в фундаменте российской музейной жизни и художественной школы всех регионов России»

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«Разработка концепции памятника и создание макета - это первые шаги реализации проекта по увековечиванию имени выдающегося Человека в памятнике на саратовской земле. Алексей Петрович Боголюбов - краеугольный камень в фундаменте российской музейной жизни и художественной школы всех регионов России», – отметил Роман Белянин, художник, преподаватель, создатель и руководитель Боголюбовских пленэров.По его словам значение личности выдающегося художника, коллекционера, мецената, создателя первого общедоступного художественного музея в стране, сложно переоценить. Алексей Петрович Боголюбов способствовал формированию эрмитажной коллекции, организации центров русской школы живописи, формировал огромное течение последователей академической и пленэрной живописи.«В этом году – большой юбилей Саратовского художественного музея им. А.Н.Радищева. Это отражение дальновидного видения Алексея Петровича, позволившего многим поколениям ценителей и деятеле искусства, жителей и гостей города, видеть жемчужины российской и зарубежных школ живописи.В наши дни в Саратове работает старейшее художественное училище, гордо несущее имя А. П. Боголюбова, чьи выпускники составляют пантеон современного искусства страны. Созданы и проводятся Боголюбовские пленэры, благодаря чему сохраняется идея и принципы живописи художника.Установка памятника, несомненно, станет важным знаком уважения, признания созидательной деятельности Боголюбова, не только от современников, но и от всех, кто считает себя культурным человеком», – подчеркнул Белянин.