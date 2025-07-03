Замминистра образования оценил вклад саратовских школьников в сохранение военной истории

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Заместитель министра образования области по вопросам патриотического воспитания Михаил Попов посетил музей истории и боевой славы войск противовоздушной обороны лицея №53 города Саратова вместе с заместителем главы администрации Заводского района Даниилом Любимцевым. Директор лицея Инна Боброва подробно рассказала историю основания музея и развития экспозиции.Школьники поделились результатами своего участия в поисковых экспедициях и краеведческих исследованиях, подчеркнув важность сохранения памяти о героизме защитников Отечества. Они представили серию мероприятий, направленных на воспитание патриотизма среди молодежи, проходящих в стенах родного учебного заведения.Фонд музея включает около 230 экспонатов, из которых большинство — подлинные артефакты, такие как фотографии, личные документы, вещи и книги участников боевых действий войск ПВО. Особое внимание было уделено памятному знаку «Защитникам Саратовского неба», установленному в сентябре 1983 года возле огневых позиций 720-го зенитного артиллерийского полка, который напоминает о жертвах Сталинградской битвы и защитниках Саратовской области.Михаил Попов подчеркнул значимость школьных музеев в воспитательной работе и выразил благодарность коллективу педагогов и обучающихся за активную работу по сохранению исторической памяти и популяризации традиций патриотического воспитания:«Такие школьные музеи являются важными центрами формирования гражданской ответственности и уважения к историческим корням нашей страны. Патриотическое воспитание должно стать приоритетом образовательной политики, ведь именно оно формирует поколение, способное защитить интересы Родины и сохранить её наследие для будущих поколений».