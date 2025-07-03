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Две золотые медали завоевала спортсменка школы «РиФ» Мария Колобова на Кубке чемпионов по параатлетике

Новости
Две золотые медали завоевала спортсменка школы «РиФ» Мария Колобова на Кубке чемпионов по параатлетике

В Чебоксарах (Чувашская Республика) прошел Кубок чемпионов по параатлетике.

Более 300 сильнейших спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения из 40 регионов России боролись за медали в беговых и технических дисциплинах.

Воспитанница детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Мария Колобова завоевала 2 золотые медали в беге на дистанции 100 и 200 метров.

Выступает спортсменка в классе Т35. Результатом в беге на 100 метров Мария подтвердила норматив звания «Мастер спорта России», время в беге на 200 метров соответствует нормативу для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России международного класса».

Тренируется спортсменка под руководством заслуженного тренера России Таисии Борисовой.