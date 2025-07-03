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Саратов принимает VI летнюю Спартакиаду молодежи России по бадминтону

Новости / Главное в спорте / Спорт
Саратов принимает VI летнюю Спартакиаду молодежи России по бадминтону

С 1 по 7 июля наш город становится центром юниорского бадминтона страны. На главные соревнования сезона съехались 140 спортсменов из 26 регионов России. Саратовскую область представляют 8 перспективных игроков.

Торжественное открытие собрало почетных гостей:
- Людмилу Борисову (Федеральный инспектор по Саратовской области)
- Сергея Егорова (заместитель Председателя Правительства области)
- Андрея Антропова (председатель Совета Национальной федерации бадминтона России)
- Олега Дубовенко (министр спорта Саратовской области)
- Владимира Малькова (участника Олимпиады-2016, мастера спорта международного класса)

Это событие не только определяет сильнейших молодых бадминтонистов страны, но и подтверждает статус Саратовской области как важного центра развития спорта в России.