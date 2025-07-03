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СГТУ получил грант 20 млн рублей на развитие молодежных инициатив
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СГТУ получил грант 20 млн рублей на развитие молодежных инициатив

Новости
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. стал единственным вузом региона, победившим в конкурсе Росмолодёжь.Гранты 2025 года. Среди 293 участников Политех вошел в число 89 вузов-победителей, представив комплексную программу гармоничного развития личности «Все грани высшего».



Грант в размере 20 млн рублей (13 млн – в 2025 году и 7,3 млн – в 2026) будет направлен на реализацию 9 проектов:

- Карьера: Региональный форум «Стратегия Z»
- Традиции: Молодёжный форум #ВПотоке
- Творчество: Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие»
- Адаптация: Программа для первокурсников «Поехали!»
- Наследие: Просветительский проект «Наследие Гагарина»
- Медиа: Медиацех «Сделано»
- Коворкинг: Творческий центр «Восход»
- Технологии: Фиджитал-фестиваль «ТехноВЫЗОВ»
- Спорт: Военно-техническая эстафета «На пути к рекордам»

Долгосрочная стратегия
В отличие от предыдущих лет, грант рассчитан на два года, что позволит университету планомерно развивать молодежную политику.

Сергей Наумов, ректор СГТУ:

«Наша цель – создать условия, в которых каждый студент сможет раскрыть потенциал, развить лидерские качества и заявить о себе в профессиональной сфере. Эта победа подтверждает, что мы на правильном пути, а грант станет серьезной поддержкой в реализации наших инициатив».

Теперь у студентов Политеха появится ещё больше возможностей для самореализации – в науке, творчестве, карьере и общественной деятельности.