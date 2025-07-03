СГТУ получил грант 20 млн рублей на развитие молодежных инициатив

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Грант в размере 20 млн рублей (13 млн – в 2025 году и 7,3 млн – в 2026) будет направлен на реализацию 9 проектов:- Карьера: Региональный форум «Стратегия Z»- Традиции: Молодёжный форум #ВПотоке- Творчество: Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие»- Адаптация: Программа для первокурсников «Поехали!»- Наследие: Просветительский проект «Наследие Гагарина»- Медиа: Медиацех «Сделано»- Коворкинг: Творческий центр «Восход»- Технологии: Фиджитал-фестиваль «ТехноВЫЗОВ»- Спорт: Военно-техническая эстафета «На пути к рекордам»В отличие от предыдущих лет, грант рассчитан на два года, что позволит университету планомерно развивать молодежную политику.«Наша цель – создать условия, в которых каждый студент сможет раскрыть потенциал, развить лидерские качества и заявить о себе в профессиональной сфере. Эта победа подтверждает, что мы на правильном пути, а грант станет серьезной поддержкой в реализации наших инициатив».Теперь у студентов Политеха появится ещё больше возможностей для самореализации – в науке, творчестве, карьере и общественной деятельности.