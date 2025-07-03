В Марксовском районе открылся премиальный глэмпинг с "умной" баней

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Новый туристический объект появился на берегу Волги в Марксовском районе. Компания "Волгарин" завершила реализацию инвестиционного проекта по созданию глэмпинга "Илга-Волга" с общим объемом вложений 180 миллионов рублей.- Современные комфортабельные домики- Инновационная баня с голосовым управлением- Ресторан с панорамными видами- Благоустроенная территорияКак отметил министр инвестиционной политики региона Александр Марченко, проект получил всестороннюю поддержку местной администрации. "Подобные инициативы не только повышают туристическую привлекательность области, но и создают новые рабочие места - на первом этапе уже трудоустроено 30 человек", - подчеркнул министр.Новый глэмпинг сочетает в себе экологичность традиционного кемпинга с комфортом премиального отдыха, а его технологичная баня с футуристичным дизайном обещает стать одной из главных местных достопримечательностей.