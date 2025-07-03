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"Уроки Табакова": грандиозный фестиваль к 90-летию великого мастера

Новости / Культура
"Уроки Табакова": грандиозный фестиваль к 90-летию великого мастера



В 2025 году театральный мир отмечает 90-летие со дня рождения легендарного актера и режиссера, народного артиста СССР Олега Павловича Табакова. В честь этой знаменательной даты в Саратове с 26 сентября по 19 декабря пройдет IV культурно-образовательный фестиваль "Уроки Табакова", который обещает стать настоящим праздником театрального искусства.

Как сообщила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, фестиваль задуман не просто как театральный форум, а как масштабное событие всероссийского значения, призванное сохранить и продолжить творческое наследие великого мастера.

Основной площадкой фестиваля станет сцена Саратовского театра драмы имени И.А. Слонова, где зрителей ждет насыщенная программа:
- Лучшие спектакли ведущих московских театров
- Мастер-классы и лекции от учеников Табакова
- Дискуссии о современном театральном искусстве
- Уникальная выставка, посвященная жизни и творчеству мастера

Особого внимания заслуживает звездный состав участников. В программе:
-26 сентября - литературно-музыкальный вечер "Истории любви" с Константином Хабенским и Юрием Башметом;
-2 октября - спектакль "Зеркало" с Павлом Табаковым;
-4 октября - "Матросская тишина" с Владимиром Машковым;
- 8 октября - литературно-музыкальная программа "Петрикор" с Мариной Зудиной;
-11 октября - "Кто боится Вирджинии Вулф?" с Евгением Мироновым;
-19 декабря - "Дядя Ваня" в постановке Сергея Безрукова

Фестиваль "Уроки Табакова" - это уникальная возможность для саратовских зрителей прикоснуться к наследию великого земляка и увидеть лучшие образцы современного театрального искусства.