"Уроки Табакова": грандиозный фестиваль к 90-летию великого мастера

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В 2025 году театральный мир отмечает 90-летие со дня рождения легендарного актера и режиссера, народного артиста СССР Олега Павловича Табакова. В честь этой знаменательной даты в Саратове с 26 сентября по 19 декабря пройдет IV культурно-образовательный фестиваль "Уроки Табакова", который обещает стать настоящим праздником театрального искусства.Как сообщила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, фестиваль задуман не просто как театральный форум, а как масштабное событие всероссийского значения, призванное сохранить и продолжить творческое наследие великого мастера.Основной площадкой фестиваля станет сцена Саратовского театра драмы имени И.А. Слонова, где зрителей ждет насыщенная программа:- Лучшие спектакли ведущих московских театров- Мастер-классы и лекции от учеников Табакова- Дискуссии о современном театральном искусстве- Уникальная выставка, посвященная жизни и творчеству мастераОсобого внимания заслуживает звездный состав участников. В программе:-26 сентября - литературно-музыкальный вечер "Истории любви" с Константином Хабенским и Юрием Башметом;-2 октября - спектакль "Зеркало" с Павлом Табаковым;-4 октября - "Матросская тишина" с Владимиром Машковым;- 8 октября - литературно-музыкальная программа "Петрикор" с Мариной Зудиной;-11 октября - "Кто боится Вирджинии Вулф?" с Евгением Мироновым;-19 декабря - "Дядя Ваня" в постановке Сергея БезруковаФестиваль "Уроки Табакова" - это уникальная возможность для саратовских зрителей прикоснуться к наследию великого земляка и увидеть лучшие образцы современного театрального искусства.