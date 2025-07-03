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Образовательные учреждения Хвалынска преобразились по региональной программе

Новости
Образовательные учреждения Хвалынска преобразились по региональной программе


В Хвалынском районе завершились ремонтные работы по региональному проекту «Развитие инфраструктуры образовательных организаций», инициированной губернатором Романом Бусаргиным. В проекте приняли участие сразу 4 образовательных учреждения.

В школе № 1 полностью обновлен пищеблок: потолки и стены заново окрашены, произведена полная замена кафеля, установлены новые окна и двери, модернизирована электрическая сеть, установлена новая сантехника. Кроме того, школьный буфет получил новую жизнь благодаря замене напольных покрытий, дверных конструкций, окраски всех поверхностей и обновлению сантехнического оборудования.

Образовательные учреждения Хвалынска преобразились по региональной программе

«Очень приятно видеть такие изменения в нашей школе. Обновленный пищеблок выглядит свежо и современно, теперь наши дети будут завтракать и обедать в чистой и уютной обстановке»,- поделилась мама ученика Елена Шакина.

Образовательные учреждения Хвалынска преобразились по региональной программе

В детском саду № 5 г. Хвалынска пищеблок стал также более современным, а центральный холл изменился до неузнаваемости: в ходе ремонта уложили новое напольное покрытие, покрасили стены, установили новые двери и современное освещение.

Образовательные учреждения Хвалынска преобразились по региональной программе

Среди обновленных объектов - Центр дополнительного образования «СтартУМ» и школа №3. В центре была проведена замена оконных блоков и установка нового напольного покрытия. В школе №3 проведен капитальный ремонт санузлов, установлены новые окна и заменены двери.