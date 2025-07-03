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В Саратовской области с 1 января проиндексируют тариф на капремонт

Новости
В рамках совещания, проведенного в министерстве строительства и ЖКХ области, обсудили работу регионального фонда капитального ремонта.


Ежегодно в рамках областной программы капитального ремонта выполняются мероприятия, направленные на повышение качества эксплуатации многоквартирных домов и улучшение жилищных условий граждан.

Так, в 2024 году капремонт провели в 114 многоквартирных домах. В основном работы выполнялись по кровле, внутридомовым инженерным системам, менялись изношенные лифты, а также утепляли фасады. Например, в 1,5 раза выросло количество замененных лифтов в сравнении с 2023 годом. Ремонт крыши осуществлён в 68 домах, система отопления была заменена в 10 домах, фасады обновлены на 12 объектах.

Работа в данном направлении продолжается. С начала 2025 года принято 88 видов работ в 67 многоквартирных домах региона. Всего в этом году региональной программой будет охвачено 280 домов. В целом же в программу включено 11 268 многоквартирных домов, из них - 6943 формируют фонд капитального ремонта на счёте регоператора.

"Индексация взносов по капремонту позволяет постепенно приближаться к необходимому уровню финансирования, чтобы Фонд мог своевременно выполнять все запланированные мероприятия. Комиссионно принято решение актуализировать тариф с 1 января 2026 года. Индексация составит не более 16,7%. В Озинках, например, взносы увеличатся на 1 рубль 11 копеек, а в Саратове - на 1 рубль 55 копеек", - пояснил глава регионального минстроя Михаил Бутылкин.