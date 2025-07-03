3 июля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:30 | 02 июля
Выпускники колледжа искусств могут стать "Земскими работниками культуры"
17:00 | 02 июля
"Территория спорта" в Пугачёвском районе: как спорт помогает подросткам
16:41 | 02 июля
В Саратовской области с 1 января проиндексируют тариф на капремонт
16:38 | 02 июля
Благотворительный концерт на высоте: Леонид Агутин и Socrat & Lera открыли форум в небе над Россией
16:30 | 02 июля
Успех саратовских спортсменов на Первенстве России по спортивной борьбе
15:30 | 02 июля
На экоферме "Олений остров" появился на свет первый оленёнок
15:00 | 02 июля
СГТУ учреждает новую стипендиальную программу для талантливых абитуриентов
14:47 | 02 июля
Руководитель "Цыган Поволжья": тот, кто нарушает закон, должен за это ответить
14:00 | 02 июля
Социальный бизнес Саратова получил федеральное признание
13:30 | 02 июля
Саратов отмечает пятую годовщину присвоения звания «Город Трудовой доблести»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Руководитель "Цыган Поволжья": тот, кто нарушает закон, должен за это ответить

Новости / Общество
Глава саратовской региональной общественной организации "Национально-культурный центр "Цыгане Поволжья" Сергей Мирошников прокомментировал ситуацию, произошедшую в Марксовском районе.


"В селе Подлесное Марковского района произошла трагическая и недопустимая ситуация. Приношу родным и близким погибшего ребенка искренние соболезнования и слова поддержки.
Уверен, представители правоохранительных и следственных органов детально разберутся и накажут виновных.
Вижу и слышу комментарии местных жителей, это тоже тема для детального анализа. Тот,  кто нарушает закон и нормы морали, он должен за это ответить, невзирая на национальности и принадлежность к этническим группами. Это наша принципиальная позиция.
Сейчас важно вести диалог между всеми сторонами, включая жителей, местную администрацию, полицию и представителей различных этнических общин. Нужно избежать поспешных решений и сосредоточиться на поиске конструктивных путей разрешения проблемы", - .прокомментировал руководитель Саратовской региональной общественной организации "Национально-культурный центр "Цыгане Поволжья" Сергей Мирошников.