Руководитель "Цыган Поволжья": тот, кто нарушает закон, должен за это ответить

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"В селе Подлесное Марковского района произошла трагическая и недопустимая ситуация. Приношу родным и близким погибшего ребенка искренние соболезнования и слова поддержки.Уверен, представители правоохранительных и следственных органов детально разберутся и накажут виновных.Вижу и слышу комментарии местных жителей, это тоже тема для детального анализа. Тот, кто нарушает закон и нормы морали, он должен за это ответить, невзирая на национальности и принадлежность к этническим группами. Это наша принципиальная позиция.Сейчас важно вести диалог между всеми сторонами, включая жителей, местную администрацию, полицию и представителей различных этнических общин. Нужно избежать поспешных решений и сосредоточиться на поиске конструктивных путей разрешения проблемы", - .прокомментировал руководитель Саратовской региональной общественной организации "Национально-культурный центр "Цыгане Поволжья" Сергей Мирошников.