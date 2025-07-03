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"Территория спорта" в Пугачёвском районе: как спорт помогает подросткам

Новости / Спорт
"Территория спорта" в Пугачёвском районе: как спорт помогает подросткам



В Пугачёвском районе Саратовской области успешно реализуются проекты по социализации подростков через спорт и активный образ жизни. При поддержке региональных властей здесь создана эффективная система работы с молодёжью, включая трудных подростков.

Ключевые проекты района:

Скаутский лагерь "Иргиз"
- Организован общественной организацией "Трезвость и здоровье"
- Участие приняли 120 детей, включая ребят из неблагополучных семей
- Проводится при поддержке министерства здравоохранения области

Грантовый проект "Территория спорта"
- Объём финансирования: более 1,6 млн рублей
- Закуплено современное спортивное оборудование
- Проводятся регулярные тренировки с профессиональными тренерами
- Особые форматы: "Кроссфит-игры" и велопробеги

Достигнутые результаты:
- Более 800 детей вовлечены в регулярные занятия спортом
- 10 подростков сняты с профилактического учёта
- Многие участники проекта стали постоянными воспитанниками спортивных школ

Дополнительные возможности:
- 500 кружков по различным направлениям
- 12 центров "Точка роста" с охватом 3,5 тыс. детей

«Организованные мероприятия и реализуемые проекты позволили значительно снизить число случаев нарушения закона среди подростков и создать благоприятные условия для их социализации и личностного развития. Опыт работы данного района может являться хорошим примером совершенствования профилактической деятельности и воспитания молодёжи через укрепление физического здоровья», - отметила председатель областной комиссии по делам несовершеннолетних Анастасия Борода.

Проекты района соответствуют целям государственной политики по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и созданию условий для их гармоничного развития. Особое внимание уделяется работе с подростками, состоящими на различных видах учёта, что позволяет снизить уровень правонарушений в молодёжной среде.