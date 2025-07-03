Успех саратовских спортсменов на Первенстве России по спортивной борьбе

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В Каспийске прошло Первенство России по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 59 регионов страны, что сделало турнир одним из самых масштабных и конкурентных в этом году.Саратовские спортсмены вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали ряд медалей в своих весовых категориях.Результаты саратовских спортсменов:В дисциплине «грэпплинг»:Арина Жигачева — серебряная медаль (2 место);Наталья Земцова — бронзовая медаль;Лия Подгузова — бронзовая медаль;Валерия Половайкина — бронзовая медаль;Диана Белтадзе — бронзовая медаль.В дисциплине «грэпплинг-ги»:Наталья Земцова — серебряная медаль;Курбан Джафаров — серебряная медаль;Клим Омельянович — бронзовая медаль;Георгий Погосян — бронзовая медаль;Дарья Федоренко — бронзовая медаль;Юсуф Льянов — бронзовая медаль;Валерия Половайкина — бронзовая медаль.Эти результаты подтверждают высокий спортивный потенциал и упорство наших атлетов, которые продолжают достойно представлять Саратовскую область на всероссийском уровне.Подробные итоги и полный список победителей доступны по ссылке: https://clck.ru/3Mttrm.Поздравляем наших спортсменов и тренеров с отличными результатами и желаем новых побед и достижений!