Успех саратовских спортсменов на Первенстве России по спортивной борьбе
В Каспийске прошло Первенство России по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 59 регионов страны, что сделало турнир одним из самых масштабных и конкурентных в этом году.
Саратовские спортсмены вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали ряд медалей в своих весовых категориях.
Результаты саратовских спортсменов:
В дисциплине «грэпплинг»:
Арина Жигачева — серебряная медаль (2 место);
Наталья Земцова — бронзовая медаль;
Лия Подгузова — бронзовая медаль;
Валерия Половайкина — бронзовая медаль;
Диана Белтадзе — бронзовая медаль.
В дисциплине «грэпплинг-ги»:
Наталья Земцова — серебряная медаль;
Курбан Джафаров — серебряная медаль;
Клим Омельянович — бронзовая медаль;
Георгий Погосян — бронзовая медаль;
Дарья Федоренко — бронзовая медаль;
Юсуф Льянов — бронзовая медаль;
Валерия Половайкина — бронзовая медаль.
Эти результаты подтверждают высокий спортивный потенциал и упорство наших атлетов, которые продолжают достойно представлять Саратовскую область на всероссийском уровне.
Подробные итоги и полный список победителей доступны по ссылке: https://clck.ru/3Mttrm.
Поздравляем наших спортсменов и тренеров с отличными результатами и желаем новых побед и достижений!