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Успех саратовских спортсменов на Первенстве России по спортивной борьбе

Новости / Спорт
Успех саратовских спортсменов на Первенстве России по спортивной борьбе



В Каспийске прошло Первенство России по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 59 регионов страны, что сделало турнир одним из самых масштабных и конкурентных в этом году.

Саратовские спортсмены вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали ряд медалей в своих весовых категориях.

Результаты саратовских спортсменов:
В дисциплине «грэпплинг»:

Арина Жигачева — серебряная медаль (2 место);

Наталья Земцова — бронзовая медаль;

Лия Подгузова — бронзовая медаль;

Валерия Половайкина — бронзовая медаль;

Диана Белтадзе — бронзовая медаль.

В дисциплине «грэпплинг-ги»:

Наталья Земцова — серебряная медаль;

Курбан Джафаров — серебряная медаль;

Клим Омельянович — бронзовая медаль;

Георгий Погосян — бронзовая медаль;

Дарья Федоренко — бронзовая медаль;

Юсуф Льянов — бронзовая медаль;

Валерия Половайкина — бронзовая медаль.

Эти результаты подтверждают высокий спортивный потенциал и упорство наших атлетов, которые продолжают достойно представлять Саратовскую область на всероссийском уровне.

Подробные итоги и полный список победителей доступны по ссылке: https://clck.ru/3Mttrm.

Поздравляем наших спортсменов и тренеров с отличными результатами и желаем новых побед и достижений!