На экоферме "Олений остров" появился на свет первый оленёнок

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В Татищевском районе Саратовской области на территории экофермы "Олений остров" произошло радостное событие - родился первый оленёнок. Как сообщил экскурсовод Михаил Кононов, двухнедельный малыш только начал выходить на прогулки вместе с матерью, которая до этого времени прятала его в высокой траве.- Отец оленёнка - пятнистый олень Олежка, ранее содержавшийся в саратовском мини-зоопарке- Мать - самка пятнистого оленя по имени Маша- Переселение Олежки на ферму два года назад было связано с необходимостью создания более комфортных условий для взрослого животного"Это первое рождение оленёнка на нашей ферме, что подтверждает создание здесь благоприятной среды для животных", - отметил Кононов.Поддержка экосистемы:- Саратовская Кумысная поляна предоставила 14 м³ древесной щепы для подстилок и дорожек- Местные фермеры и волонтёры помогают с кормом (тыква, морковь)- Закладка яблоневого сада- Создание лавандового поля- Строительство гостевых домиков для экотуристовНа территории фермы, помимо оленей, содержатся страусы, волки, лисы, еноты, пони и другие животные, попавшие сюда в сложных жизненных обстоятельствах.Деятельность экофермы соответствует целям национального проекта "Экология", направленного на сохранение биологического разнообразия страны.