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На экоферме "Олений остров" появился на свет первый оленёнок

Новости
На экоферме "Олений остров" появился на свет первый оленёнок


В Татищевском районе Саратовской области на территории экофермы "Олений остров" произошло радостное событие - родился первый оленёнок. Как сообщил экскурсовод Михаил Кононов, двухнедельный малыш только начал выходить на прогулки вместе с матерью, которая до этого времени прятала его в высокой траве.

Семейная история:
- Отец оленёнка - пятнистый олень Олежка, ранее содержавшийся в саратовском мини-зоопарке
- Мать - самка пятнистого оленя по имени Маша
- Переселение Олежки на ферму два года назад было связано с необходимостью создания более комфортных условий для взрослого животного

"Это первое рождение оленёнка на нашей ферме, что подтверждает создание здесь благоприятной среды для животных", - отметил Кононов.

Развитие экофермы:
Поддержка экосистемы:
- Саратовская Кумысная поляна предоставила 14 м³ древесной щепы для подстилок и дорожек
- Местные фермеры и волонтёры помогают с кормом (тыква, морковь)

Планы развития:
- Закладка яблоневого сада
- Создание лавандового поля
- Строительство гостевых домиков для экотуристов

На территории фермы, помимо оленей, содержатся страусы, волки, лисы, еноты, пони и другие животные, попавшие сюда в сложных жизненных обстоятельствах.

Деятельность экофермы соответствует целям национального проекта "Экология", направленного на сохранение биологического разнообразия страны.