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СГТУ учреждает новую стипендиальную программу для талантливых абитуриентов

Новости
СГТУ учреждает новую стипендиальную программу для талантливых абитуриентов



Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. впервые вводит программу материальной поддержки для одарённых поступающих. С 2025/2026 учебного года в вузе начнёт действовать стипендиальная программа "Созвездие Гагарина", направленная на поощрение академических достижений будущих студентов.

Критерии отбора и размеры выплат:
12 500 рублей ежемесячно будут получать:
- Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
- Обладатели 100 баллов по одному или нескольким предметам ЕГЭ

9 500 рублей предусмотрено для абитуриентов, набравших:
- 285+ баллов по трём предметам ЕГЭ

Дополнительные категории для инженерно-технических направлений:
- 279-284 балла - 7 500 рублей
- 266-278 баллов - 5 500 рублей

Выплаты будут осуществляться в течение первого семестра обучения (с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года).

Ректор СГТУ Сергей Наумов подчеркнул значимость инициативы: "Мы стремимся создать условия, при которых талантливая молодёжь остаётся в регионе. Поддержка одарённых студентов - это инвестиция в будущее Саратовской области и её экономики".

Программа призвана не только материально поддержать студентов, но и стимулировать выбор перспективных инженерно-технических специальностей, востребованных в регионе. Особое внимание уделяется привлечению абитуриентов, уже проявивших себя на всероссийском уровне через олимпиадное движение.