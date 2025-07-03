СГТУ учреждает новую стипендиальную программу для талантливых абитуриентов

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Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. впервые вводит программу материальной поддержки для одарённых поступающих. С 2025/2026 учебного года в вузе начнёт действовать стипендиальная программа "Созвездие Гагарина", направленная на поощрение академических достижений будущих студентов.12 500 рублей ежемесячно будут получать:- Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников- Обладатели 100 баллов по одному или нескольким предметам ЕГЭ9 500 рублей предусмотрено для абитуриентов, набравших:- 285+ баллов по трём предметам ЕГЭ- 279-284 балла - 7 500 рублей- 266-278 баллов - 5 500 рублейВыплаты будут осуществляться в течение первого семестра обучения (с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года).Ректор СГТУ Сергей Наумов подчеркнул значимость инициативы: "Мы стремимся создать условия, при которых талантливая молодёжь остаётся в регионе. Поддержка одарённых студентов - это инвестиция в будущее Саратовской области и её экономики".Программа призвана не только материально поддержать студентов, но и стимулировать выбор перспективных инженерно-технических специальностей, востребованных в регионе. Особое внимание уделяется привлечению абитуриентов, уже проявивших себя на всероссийском уровне через олимпиадное движение.