Социальный бизнес Саратова получил федеральное признание

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Проект саратовского предпринимателя Олега Сердюка стал победителем всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» в номинации «Серебряный бизнес». Его инициатива посвящена помощи пожилым и маломобильным людям — организация ухода за ними на дому и в стационарах.«Для меня важно поддерживать тех, кто особенно нуждается в заботе. И я рад, что наша работа приносит пользу», — поделился Сердюк.Конкурс «Мой добрый бизнес», организованный Минэкономразвития России, поощряет бизнес-проекты, сочетающие коммерческую деятельность с решением социальных проблем. Победители получают призы и медиаподдержку.Саратовская область вошла в число лидеров по числу проектов, вышедших в финал. Помимо инициативы Сердюка, в федеральном этапе участвовали:- подростковый центр,- акселератор детских и молодежных инициатив,- инклюзивные спектакли с сурдопереводом для слабослышащих детей.«Социальные предприниматели — важные партнеры государства. Их энергия и целеустремленность помогают менять жизнь к лучшему. В регионе создана система поддержки, которая помогает бизнесу развиваться», — отметил министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» под руководством Владимира Путина.