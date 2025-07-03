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Саратов отмечает пятую годовщину присвоения звания «Город Трудовой доблести»

Новости
Саратов отмечает пятую годовщину присвоения звания «Город Трудовой доблести»



2 июля 2025 года исполняется ровно 5 лет с того момента, как Президент России Владимир Путин присвоил Саратову почётное звание «Город Трудовой доблести». Это звание стало символом признания самоотверженного труда жителей региона в годы Великой Отечественной войны.

В годы войны саратовцы — старики, женщины и дети — работали в две-три смены практически без выходных, обеспечивая фронт всем необходимым. На заводах города изготавливали корпуса танков, самолёты, горючее, авиационные и артиллерийские приборы, оружие и боеприпасы. В колхозах запасали продовольствие для бойцов, а в эвакуационных госпиталях выхаживали раненых. Всё это происходило под постоянными налётами вражеской авиации, что только подчёркивает героизм и стойкость жителей региона.

В честь памятной даты в Заводском районе состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город Трудовой доблести». Жители и представители власти выразили глубокую благодарность всем саратовцам, внёсшим неоценимый вклад в Победу.

«Спасибо нашим отцам и матерям, бабушкам и дедушкам за их неоценимый вклад в Великую Победу!», — поблагодарил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.