Саратов отмечает пятую годовщину присвоения звания «Город Трудовой доблести»

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2 июля 2025 года исполняется ровно 5 лет с того момента, как Президент России Владимир Путин присвоил Саратову почётное звание «Город Трудовой доблести». Это звание стало символом признания самоотверженного труда жителей региона в годы Великой Отечественной войны.В годы войны саратовцы — старики, женщины и дети — работали в две-три смены практически без выходных, обеспечивая фронт всем необходимым. На заводах города изготавливали корпуса танков, самолёты, горючее, авиационные и артиллерийские приборы, оружие и боеприпасы. В колхозах запасали продовольствие для бойцов, а в эвакуационных госпиталях выхаживали раненых. Всё это происходило под постоянными налётами вражеской авиации, что только подчёркивает героизм и стойкость жителей региона.В честь памятной даты в Заводском районе состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город Трудовой доблести». Жители и представители власти выразили глубокую благодарность всем саратовцам, внёсшим неоценимый вклад в Победу.«Спасибо нашим отцам и матерям, бабушкам и дедушкам за их неоценимый вклад в Великую Победу!», — поблагодарил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.