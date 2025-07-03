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В Саратове прошла церемония увековечивания имен погибших военнослужащих в День ветеранов боевых действий

Новости
В Саратове прошла церемония увековечивания имен погибших военнослужащих в День ветеранов боевых действий



В Парке Победы на Соколовой горе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню ветеранов боевых действий и памяти военнослужащих, павших в ходе специальной военной операции. В церемонии приняли участие семьи и родственники героев, а также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Имена погибших бойцов были занесены на мемориал «Землякам, погибшим в локальных конфликтах». В память о защитниках Родины присутствующие почтили их минутой молчания, после чего состоялись лития и дуа — традиционные поминальные обряды.

Завершилась церемония возложением цветов к Вечному огню, символу памяти и благодарности за подвиг и героизм. Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибших солдат и офицеров, подчеркнув важность сохранения памяти о тех, кто отдал жизнь во имя мира и безопасности.