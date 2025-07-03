Губернатор вручил молодежную премию имени Петра Столыпина

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В Саратове состоялась торжественная церемония вручения областной молодежной премии имени Петра Аркадьевича Столыпина. В этом году премия была вручена уже в 24-й раз, и из 104 участников конкурса 13 молодых активистов стали лауреатами. Они получили дипломы, медали и денежные премии по 50 тысяч рублей.Лауреаты отмечены за достижения в различных сферах:Общественная жизнь и молодежная политика — Сергей Илларионов, начальник отдела по социальной работе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина;Наука — Надежда Семенова, доцент кафедры радиофизики и нелинейной динамики СГУ им. Н.Г. Чернышевского;Образование — Татьяна Романова, учитель начальных классов школы с. Широкое;Культура, литература и искусство — Александра Сорокина, студентка колледжа искусств;Физическая культура и спорт — Александр Боц, спортсмен областного центра спортивной подготовки;Агропромышленный комплекс — Евгений Черкасов, глава фермерского хозяйства Энгельсского района;Промышленный сектор — Назар Тажинов, ведущий инженер Балаковской АЭС;Высокие служебные показатели — Айдар Нургалиев, преподаватель артиллерийского училища Минобороны РФ;Практическая медицина — Илья Ванин, врач-офтальмолог Университетской клинической больницы №2;Добровольческое движение — Сергей Чертков, начальник мобильного аварийно-спасательного формирования;Малое и среднее предпринимательство — Дмитрий Фомин, начальник отдела инвестиционных проектов Корпорации развития Саратовской области;Медиасфера и коммуникации — Артем Шамшорик, сотрудник Саратовской государственной юридической академии;IT-сфера — Артем Акутин, преподаватель СГТУ им. Ю.А. Гагарина.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил лауреатов и подчеркнул важность их вклада в развитие региона, отметив их смелость и целеустремленность, которые внушают уверенность в светлом будущем России.