В Саратовской области улучшаются условия труда: снижается число "вредных" рабочих мест

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На заседании регионального Правительства под председательством вице-губернатора Сергея Егорова обсудили важные изменения в сфере охраны труда. Главные новости:- Смертельный травматизм на производстве снизился на 21% за год- Число работников во вредных условиях уменьшилось на 3,5 тысячи человек- Уровень профзаболеваний в регионе в 2,6 раза ниже среднероссийского- Внедрение отраслевого принципа управления охраной труда- Совместная работа органов власти, надзора и работодателей- Усиленный контроль за медосмотрами (в 2024 году обследовано 8,5 тыс. работников групп риска)- Повышение качества медицинских осмотров- Строгий контроль за соблюдением графика обследований- Совершенствование системы экспертизы профпригодностиКак отмечают эксперты, такие меры позволяют не только сохранить здоровье работников, но и повысить общую эффективность производства в регионе.