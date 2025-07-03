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В Саратовской области улучшаются условия труда: снижается число "вредных" рабочих мест

Новости
В Саратовской области улучшаются условия труда: снижается число "вредных" рабочих мест



На заседании регионального Правительства под председательством вице-губернатора Сергея Егорова обсудили важные изменения в сфере охраны труда. Главные новости:

Положительная динамика:
- Смертельный травматизм на производстве снизился на 21% за год
- Число работников во вредных условиях уменьшилось на 3,5 тысячи человек
- Уровень профзаболеваний в регионе в 2,6 раза ниже среднероссийского

Как этого добились?
- Внедрение отраслевого принципа управления охраной труда
- Совместная работа органов власти, надзора и работодателей
- Усиленный контроль за медосмотрами (в 2024 году обследовано 8,5 тыс. работников групп риска)

Планы на будущее:
- Повышение качества медицинских осмотров
- Строгий контроль за соблюдением графика обследований
- Совершенствование системы экспертизы профпригодности

Как отмечают эксперты, такие меры позволяют не только сохранить здоровье работников, но и повысить общую эффективность производства в регионе.