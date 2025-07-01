В Саратове временно ограничат движение транспорта у Покровского собора

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С 30 июня по 3 июля в связи с пребыванием мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, в Покровском соборе Саратова будут действовать временные ограничения движения и парковки.- С 8:00 30 июня до 22:00 3 июля – запрет на остановку и стоянку на участке ул. Симбирская (от ул. Зарубина до ул. Большая Горная).- С 20:00 30 июня до 22:00 3 июля – ограничение движения по тому же участку.Ограничения не касаются:- транспорта, задействованного в мероприятии;- машин экстренных и аварийных служб;- автомобилей местных жителей (для подъезда к домам).Ковчег с мощами будет доступен для верующих круглосуточно до 19:00 3 июля. В этот период в соборе будут совершаться молебны и акафисты.Рекомендуем заранее планировать маршрут и учитывать временные изменения в организации движения.