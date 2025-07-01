В Саратове временно ограничат движение транспорта у Покровского собора
С 30 июня по 3 июля в связи с пребыванием мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, в Покровском соборе Саратова будут действовать временные ограничения движения и парковки.
График ограничений:
- С 8:00 30 июня до 22:00 3 июля – запрет на остановку и стоянку на участке ул. Симбирская (от ул. Зарубина до ул. Большая Горная).
- С 20:00 30 июня до 22:00 3 июля – ограничение движения по тому же участку.
Кому можно проезжать?
Ограничения не касаются:
- транспорта, задействованного в мероприятии;
- машин экстренных и аварийных служб;
- автомобилей местных жителей (для подъезда к домам).
Поклонение мощам
Ковчег с мощами будет доступен для верующих круглосуточно до 19:00 3 июля. В этот период в соборе будут совершаться молебны и акафисты.
Рекомендуем заранее планировать маршрут и учитывать временные изменения в организации движения.