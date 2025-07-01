В Ровенском районе появляются современные модульные ФАПы

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В рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» в Ровенском районе активно ведется установка новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).В селе Береговое – заменят старое, изношенное здание;В селе Новопривольное – ФАП появится впервые. Раньше около 400 жителей вынуждены были ездить за медпомощью в райцентр.Теперь сельчане смогут получать качественную медицинскую помощь прямо в своих населенных пунктах.Современное оборудование и мебель (более 50 наименований по СанПиН);Комфортные условия для пациентов и медперсонала;Все необходимое для первичной диагностики и оказания помощи.В этом году модульные пункты уже установлены в:- сёлах: Яблоновка, Скатовка, Мирное, Луговское, Первомайское.- посёлках: Владимирский, Речной.Программа модернизации первичного звена здравоохранения действует с 2021 года и продлена до 2025-го;Новые ФАПы помогают снизить нагрузку на районные больницы и сделать медпомощь доступнее для жителей отдаленных сел.