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В Ровенском районе появляются современные модульные ФАПы

Новости
В Ровенском районе появляются современные модульные ФАПы




В рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» в Ровенском районе активно ведется установка новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Где и зачем строят новые ФАПы?
В селе Береговое – заменят старое, изношенное здание;
В селе Новопривольное – ФАП появится впервые. Раньше около 400 жителей вынуждены были ездить за медпомощью в райцентр.

Теперь сельчане смогут получать качественную медицинскую помощь прямо в своих населенных пунктах.

Что внутри новых ФАПов?
Современное оборудование и мебель (более 50 наименований по СанПиН);
Комфортные условия для пациентов и медперсонала;
Все необходимое для первичной диагностики и оказания помощи.

Где еще появятся новые ФАПы?
В этом году модульные пункты уже установлены в:
- сёлах: Яблоновка, Скатовка, Мирное, Луговское, Первомайское.
- посёлках: Владимирский, Речной.

Почему это важно?
Программа модернизации первичного звена здравоохранения действует с 2021 года и продлена до 2025-го;
Новые ФАПы помогают снизить нагрузку на районные больницы и сделать медпомощь доступнее для жителей отдаленных сел.