1 июля 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 01 июля
Общественник Сергей Авезниязов просит лишить Анидалова депутатского мандата
17:30 | 01 июля
В Ровенском районе появляются современные модульные ФАПы
17:17 | 01 июля
В Саратове временно ограничат движение транспорта у Покровского собора
17:00 | 01 июля
Профессор саратовского вуза отметила вклад Боголюбова в развитие саратовской культуры
16:30 | 01 июля
Юрий Ерофеев: Обозначены ближайшие планы по озеленению "Территории детства"
16:00 | 01 июля
В Саратовской области отмечают День ветеранов боевых действий
15:43 | 01 июля
"Дорога перемен": в Саратовской области досрочно завершают ремонт стратегической трассы
12:11 | 01 июля
В Саратовской области направлено более 20 миллионов рублей на ремонт сельских домов культуры
11:04 | 01 июля
Саратовская область вошла в число лидеров по выполнению ключевых показателей Минстроя России
10:01 | 01 июля
В Саратове появилось «Качество жизни»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Общественник Сергей Авезниязов просит лишить Анидалова депутатского мандата

Новости
Руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» выступил с жестким заявлением по поводу инциндента с депутатом от КПРФ Александром Анидаловым, который на Воскресенском кладбище в День памяти и скорби толкнул ребенка с флагом России.


«Вызывающее и хамское поведение Александра Анидалова на траурных мероприятиях на Воскресенском кладбище вызвало справедливое возмущение у всех адекватных представителей общества. Оттолкнуть беззащитного ребенка ради того, чтобы попозировать перед журналистами и фотографами в своей красной куртке и флагом КПРФ — недостойно депутата. Такой человек не достоин представлять интересы жителей города.
Обратился в мандатную комиссию с просьбой о лишении Александра Анидалова депутатского мандата», - подчеркнул Сергей Авезниязов.