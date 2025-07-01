Общественник Сергей Авезниязов просит лишить Анидалова депутатского мандата

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«Вызывающее и хамское поведение Александра Анидалова на траурных мероприятиях на Воскресенском кладбище вызвало справедливое возмущение у всех адекватных представителей общества. Оттолкнуть беззащитного ребенка ради того, чтобы попозировать перед журналистами и фотографами в своей красной куртке и флагом КПРФ — недостойно депутата. Такой человек не достоин представлять интересы жителей города.Обратился в мандатную комиссию с просьбой о лишении Александра Анидалова депутатского мандата», - подчеркнул Сергей Авезниязов.