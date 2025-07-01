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Юрий Ерофеев: Обозначены ближайшие планы по озеленению "Территории детства"

Новости
Юрий Ерофеев: Обозначены ближайшие планы по озеленению "Территории детства"


Депутат высказался о проекте решения, предусматривающем выделение средств на организацию автополива в сквере.

"На заседании комитета по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам рассмотрели вопрос о выделении средств из городского бюджета на установку системы автоматического полива в сквере «Территория детства».

Создание системы автополива — это первоочередная задача для озеленения сквера. С помощью автоматизированной системы можно будет обеспечить регулярный и равномерный полив, что важно для выживания и роста деревьев, кустарников и цветов в жаркие летние месяцы.

Важно, чтобы это были не единственные меры по благоустройству сквера «Территории детства». Ранее уже были приведены в порядок стелы, посвященные пионерам-героям.

Со стороны депутатского корпуса готовы оказывать всю необходимую поддержку в благоустройстве сквера".