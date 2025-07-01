Профессор саратовского вуза отметила вклад Боголюбова в развитие саратовской культуры

просмотров: 120

Как отметил глава региона, об установке памятника просили представители культурного сообщества и ценители искусства.Профессор Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ольга Лысикова высоко оценила вклад Боголюбова в развитие как саратовской культуры, так и всей страны.- Наследие Алексея Петровича Боголюбова сочетает художественное новаторство, историческую значимость, масштабную просветительскую деятельность. Будучи выпускником Морского кадетского корпуса, он досконально знал устройство кораблей и морскую тактику. Его полотна отличаются документальной точностью в деталях флотских сражений, за что современники называли его «историографом российского флота».Его волжские пейзажи раскрывают вневременной эпический размах, присущий как российской природе и культуре, так и русской душе. Парижские этюды Боголюбова предвосхитили развитие русского импрессионизма. Его парижская мастерская стала центром русской культуры и поддержки молодых талантливых живописцев.Управленческий талант Боголюбова также нашел свою реализацию в Саратове. Открытый для широкой публики в 1885 году первый провинциальный музей появился на 7 лет раньше Третьяковки и на 15 лет раньше Русского музея. При Радищевском музее в 1897 году открылось Боголюбовское рисовальное училище, которое развивалось на завещанные им средства.Популяризация художественного наследия, просветительской и благотворительной деятельности Алексея Петровича Боголюбова - это наш долг перед памятью нашего великого соотечественника и обязанность перед молодым поколением - как саратовцев, так и всех россиян. Боголюбов воплотил гармоничный синтез таланта живописца, миссии просветителя и воли организатора. Его наследие — это социальные институты, изменившие культурный ландшафт России.