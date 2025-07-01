В Саратовской области отмечают День ветеранов боевых действий

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Он напомнил, что ветераны боевых действий прошли через суровые испытания, видели войну лицом к лицу, но сохранили верность присяге и воинскому братству.«Их героизм, мужество и самоотверженность являются образцом подлинного патриотизма для подрастающего поколения», — подчеркнул Бусаргин.Отметим, для поддержки ветеранов специальной военной операции в Саратовской области запустили кадровую программу «Наши герои». Она является аналогом федерального проекта «Время героев» и готовит участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях.После завершения всех отборочных этапов утвердили список финалистов программы «Наши герои». На профессиональную переподготовку зачислили 50 участников и ветеранов СВО. Еще 20 человек — действующие военнослужащие. Они приступят к обучению после выполнения боевых задач.«Впереди их ждет практический этап. В рамках его прохождения за каждым участником будет закреплен наставник», — уточнил Бусаргин.