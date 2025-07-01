В Саратовской области отмечают День ветеранов боевых действий
День ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов отмечают 1 июля. С памятной датой жителей Саратовской области поздравил глава региона Роман Бусаргин.
Он напомнил, что ветераны боевых действий прошли через суровые испытания, видели войну лицом к лицу, но сохранили верность присяге и воинскому братству.
«Их героизм, мужество и самоотверженность являются образцом подлинного патриотизма для подрастающего поколения», — подчеркнул Бусаргин.
Отметим, для поддержки ветеранов специальной военной операции в Саратовской области запустили кадровую программу «Наши герои». Она является аналогом федерального проекта «Время героев» и готовит участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях.
После завершения всех отборочных этапов утвердили список финалистов программы «Наши герои». На профессиональную переподготовку зачислили 50 участников и ветеранов СВО. Еще 20 человек — действующие военнослужащие. Они приступят к обучению после выполнения боевых задач.
«Впереди их ждет практический этап. В рамках его прохождения за каждым участником будет закреплен наставник», — уточнил Бусаргин.
Он напомнил, что ветераны боевых действий прошли через суровые испытания, видели войну лицом к лицу, но сохранили верность присяге и воинскому братству.
«Их героизм, мужество и самоотверженность являются образцом подлинного патриотизма для подрастающего поколения», — подчеркнул Бусаргин.
Отметим, для поддержки ветеранов специальной военной операции в Саратовской области запустили кадровую программу «Наши герои». Она является аналогом федерального проекта «Время героев» и готовит участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях.
После завершения всех отборочных этапов утвердили список финалистов программы «Наши герои». На профессиональную переподготовку зачислили 50 участников и ветеранов СВО. Еще 20 человек — действующие военнослужащие. Они приступят к обучению после выполнения боевых задач.
«Впереди их ждет практический этап. В рамках его прохождения за каждым участником будет закреплен наставник», — уточнил Бусаргин.