"Дорога перемен": в Саратовской области досрочно завершают ремонт стратегической трассы

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На участке автодороги "Ершов - Орлов Гай" завершаются масштабные работы, которые должны были закончиться только в следующем году. Этот 60-километровый путь, жизненно важный для жителей отдаленных сел, кардинально преображается.Отремонтировано 55 из 60 км трассы (включая 18 км по программе "Инфраструктура для жизни");Полностью восстановлен мостовой переход;Применена инновационная технология холодной регенерации покрытия;Уложено два слоя асфальтобетона поверх прочного АГБ-основания.- Обустройство остановочных площадок- Нанесение дорожной разметки- Монтаж барьерных огражденийРаньше путь в райцентр занимал 2 часа по разбитой дороге. "Школьный автобус с детьми на экзамены приходилось отправлять с большим запасом времени", - делится директор орловгайской школы. После ремонта время в пути сократится вдвое.Особую гордость села - местный школьный музей с уникальными экспонатами XIX-XX веков - теперь смогут чаще посещать туристы из других районов.Проект реализуется в рамках президентской программы "Инфраструктура для жизни" с опережением графика - подрядчик уже выполнил 97% работ. Окончательное завершение ремонта ожидается в ближайшие недели.