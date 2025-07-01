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"Дорога перемен": в Саратовской области досрочно завершают ремонт стратегической трассы

Новости
"Дорога перемен": в Саратовской области досрочно завершают ремонт стратегической трассы



На участке автодороги "Ершов - Орлов Гай" завершаются масштабные работы, которые должны были закончиться только в следующем году. Этот 60-километровый путь, жизненно важный для жителей отдаленных сел, кардинально преображается.

Что сделано:
Отремонтировано 55 из 60 км трассы (включая 18 км по программе "Инфраструктура для жизни");
Полностью восстановлен мостовой переход;
Применена инновационная технология холодной регенерации покрытия;
Уложено два слоя асфальтобетона поверх прочного АГБ-основания.

Осталось выполнить:
- Обустройство остановочных площадок
- Нанесение дорожной разметки
- Монтаж барьерных ограждений

Как изменится жизнь местных жителей:
Раньше путь в райцентр занимал 2 часа по разбитой дороге. "Школьный автобус с детьми на экзамены приходилось отправлять с большим запасом времени", - делится директор орловгайской школы. После ремонта время в пути сократится вдвое.

Особую гордость села - местный школьный музей с уникальными экспонатами XIX-XX веков - теперь смогут чаще посещать туристы из других районов.

Проект реализуется в рамках президентской программы "Инфраструктура для жизни" с опережением графика - подрядчик уже выполнил 97% работ. Окончательное завершение ремонта ожидается в ближайшие недели.