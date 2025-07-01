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В Саратовской области направлено более 20 миллионов рублей на ремонт сельских домов культуры

Новости / Культура
В Саратовской области продолжается реализация программы 50ДК, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, по ремонту сельских домов культуры. С 2022 по 2024 год обновлены 150 объектов в 39 районах региона — отремонтированы кровли, фасады и внутренние помещения.

В Саратовской области направлено более 20 миллионов рублей на ремонт сельских домов культуры


В 2025 году на ремонт 41 сельского дома культуры в 37 районах, а также в Шиханах, ЗАТО Светлый и Саратове выделено 20,5 млн рублей. Особое внимание уделяется объектам в отдалённых районах, таких как Новоузенский, Озинский, Духовницкий и Пугачёвский.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что обновлённые дома культуры станут центрами культурной жизни, предлагая разнообразные мероприятия для жителей всех возрастов. Программа реализуется в рамках национальных проектов «Культура» и «Семья» и направлена на поддержку сельских учреждений, нуждающихся в обновлении.