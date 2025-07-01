В Саратове появилось «Качество жизни»

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Саратовские дзюдоисты завоевали серебро на Первенстве Европы среди юниоровВ Скопье (Македония) завершилось Первенство Европы по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. В заключительный день турнира прошли командные соревнования, собравшие сильнейшие сборные со всей Европы.В составе сборной России выступили саратовские спортсмены — Алина Чекмарева (весовая категория до 70 кг) и Алексей Топтыгин (до 55 кг). Российская команда одержала победы над сборными Польши, Молдовы и Беларуси, однако в финале уступила команде Франции со счетом 3:4, завоевав серебряные медали.Также стоит отметить успех еще одного саратовского дзюдоиста — Ильи Топтыгина, воспитанника спортивной школы олимпийского резерва «Сокол», который стал бронзовым призером в индивидуальных соревнованиях в весовой категории до 50 кг.Поздравляем наших спортсменов с высокими достижениями на международной арене и желаем новых побед!