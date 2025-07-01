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В Радищевском музее откроется выставка «Мила Введенская. Супрематические трансформации»

Новости / Культура
В Радищевском музее откроется выставка «Мила Введенская. Супрематические трансформации»




С 4 июля по 3 августа в Гимназическом корпусе Радищевского музея (ул. Первомайская, 75) пройдет уникальная выставка московской художницы Милы Введенской — «Супрематические трансформации».

Мила Введенская — представительница поколения художников, пришедших в российское искусство вместе с молодежным движением конца 1980-х годов. Этот период ознаменовался разрушением традиционных рамок и открытием новых возможностей в творчестве, когда в поле зрения искусства вошли самые неожиданные и «низкие» материалы — упаковочная бумага, пластиковые пакеты, ржавое железо и другие элементы повседневности.

В своих работах Введенская исследует зарождение первозданной Вселенной, где человек и окружающая среда образуют гармоничное единство. Ее творчество объединяет архаические мифы, классическую античную философию и русский авангард, создавая необычные диалоги и глубокие смысловые связи.

На выставке будут представлены текстильные арт-объекты, авторские костюмы, панно, а также записи нескольких перфомансов, которые позволят посетителям погрузиться в атмосферу творческих трансформаций и новых художественных переживаний.