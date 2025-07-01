1 июля 2025 ВТОРНИК
Новости
09:00 | 01 июля
В Радищевском музее откроется выставка «Мила Введенская. Супрематические трансформации»
07:58 | 01 июля
В Саратове сотни верующих встретили ковчег с мощами святителя Тихона
16:20 | 30 июня
Марафон "Земля спорта" определил сильнейших сельских спортсменов
15:30 | 30 июня
Студенты познакомились с базовыми правилами кибер-безопасности
15:10 | 30 июня
Саратов принял чемпионат и первенство России по морскому многоборью
14:04 | 30 июня
Саратовские кинематографисты одержали победу на всероссийском конкурсе "Миры Тарковского"
13:01 | 30 июня
Спортивные мероприятия к Международному Олимпийскому дню прошли в центрах соцобслуживания
12:01 | 30 июня
Новое оборудование для областной больницы продлит жизнь пациентов
11:00 | 30 июня
Дом купца Немолькина в Хвалынске стал реестровым объектом культурного наследия
10:00 | 30 июня
Продлен прием заявок на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове сотни верующих встретили ковчег с мощами святителя Тихона

Новости
В Саратове сотни верующих встретили ковчег с мощами святителя Тихона


В ночь с 30 июня на 1 июля в Саратове сотни православных верующих встретили ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, доставленный из Донского мужского монастыря в Покровский собор. В полночь митрополит Саратовский и Вольский Игнатий совершил торжественную Божественную литургию.

Службу посетил губернатор Саратовской области Роман Викторович Бусаргин. «Перед святыней вместе с прихожанами помолились за мир, за наших защитников и их семьи», — поделился губернатор.

Доступ к ковчегу открыт круглосуточно. Он будет пребывать в Покровском соборе до 19:00 3 июля. За это время также состоятся литургии, которые возглавят епископы Тарасий, Феодор и Варфоломей.

После пребывания в Саратове святыня отправится в Волгоград.