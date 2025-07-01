В Саратове сотни верующих встретили ковчег с мощами святителя Тихона

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В ночь с 30 июня на 1 июля в Саратове сотни православных верующих встретили ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, доставленный из Донского мужского монастыря в Покровский собор. В полночь митрополит Саратовский и Вольский Игнатий совершил торжественную Божественную литургию.Службу посетил губернатор Саратовской области Роман Викторович Бусаргин. «Перед святыней вместе с прихожанами помолились за мир, за наших защитников и их семьи», — поделился губернатор.Доступ к ковчегу открыт круглосуточно. Он будет пребывать в Покровском соборе до 19:00 3 июля. За это время также состоятся литургии, которые возглавят епископы Тарасий, Феодор и Варфоломей.После пребывания в Саратове святыня отправится в Волгоград.