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Студенты познакомились с базовыми правилами кибер-безопасности

Новости
Студенты познакомились с базовыми правилами кибер-безопасности

На площадке Регионального Центра «Молодёжь Плюс» в рамках 5 этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» региональный центр финансовой грамотности Саратовского института развития образования совместно с Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации провели мастер - класс для молодежи по финансовой безопасности.

Молодые люди узнали о том, как не стать жертвой финансовых мошенников и на что следует обращать внимание, чтобы не стать соучастником злоумышленников. Одним из ключевых вопросов мероприятия стал подробный разбор вовлечения молодежи в дропперские схемы.

Эксперты рассказали о выработке личной стратегии грамотного поведения в ситуациях растущих финансовых рисков и финансового мошенничества.

Студенты и работающая молодежь не только познакомились с базовыми правилами кибер-безопасности, но и получили профессиональные советы на будущее, как защитить свои деньги, а также смогли задать свои вопросы по теме.

Всем присутствующим были розданы информационные буклеты и памятки по финансовой безопасности, в которых акцент был сделан на защиту от киберугроз и вовлечения в незаконные схемы.

Полученные знания участники мероприятия закрепили в ходе интеллектуальной игры «Финансовый квиз» от Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центробанка России.