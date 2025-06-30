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Марафон "Земля спорта" определил сильнейших сельских спортсменов

Новости / Спорт
Марафон "Земля спорта" определил сильнейших сельских спортсменов



В Саратовской области с успехом прошёл региональный этап Всероссийского спортивного марафона "Земля спорта". Соревнования по пяти дисциплинам собрали лучших сельских спортсменов, которые теперь представят область на федеральном уровне.

Победители по видам спорта:

Комплекс ГТО
• Мужчины: Пётр Цыганов (Татищевский район)
• Женщины: Лилия Сенякина (Александрово-Гайский район)

Силовой экстрим
• Мужчины: Андрей Кодинцев (Краснокутский район)
• Женщины: Диана Золотова (Новоузенский район)

Семейная эстафета
Победу одержала семья Штода-Вахитовых

Волейбол
Лучшей стала команда "Альтаир" (Татищевский район)

Мини-футбол
Чемпионом признана команда посёлка Михайловский

Марафон в очередной раз доказал, что в сёлах Саратовской области живут настоящие спортивные таланты.