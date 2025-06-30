Марафон "Земля спорта" определил сильнейших сельских спортсменов
В Саратовской области с успехом прошёл региональный этап Всероссийского спортивного марафона "Земля спорта". Соревнования по пяти дисциплинам собрали лучших сельских спортсменов, которые теперь представят область на федеральном уровне.
Победители по видам спорта:
Комплекс ГТО
• Мужчины: Пётр Цыганов (Татищевский район)
• Женщины: Лилия Сенякина (Александрово-Гайский район)
Силовой экстрим
• Мужчины: Андрей Кодинцев (Краснокутский район)
• Женщины: Диана Золотова (Новоузенский район)
Семейная эстафета
Победу одержала семья Штода-Вахитовых
Волейбол
Лучшей стала команда "Альтаир" (Татищевский район)
Мини-футбол
Чемпионом признана команда посёлка Михайловский
Марафон в очередной раз доказал, что в сёлах Саратовской области живут настоящие спортивные таланты.