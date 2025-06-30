Саратов принял чемпионат и первенство России по морскому многоборью
С 24 по 27 июня на саратовской акватории прошли чемпионат и первенство России по морскому многоборью в дисциплине «Ял-6 – парусная гонка». В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 8 регионов страны, продемонстрировавших мастерство в управлении парусными судами.
Победители и призёры
Чемпионат России Женская сборная Саратовской области в составе:
- Елена Смирнова
- Елизавета Мыслицкая
- Вероника Макарова
- Ксения Котова
- Мария Стрединина
завоевала золотые медали,подтвердив лидерство региона в этом виде спорта.
Первенство России (юноши)
Команда Саратовской области в составе:
- Илья Филиппов
- Константин Игнатьев
- Илья Иванов
- Сергей Вотяков
- Владимир Саяпин
- Михаил Перфилов
- Владислав Прядкин
заняла 2 место,уступив лишь сильнейшим соперникам.
Соревнования стали ярким событием в спортивной жизни региона, продемонстрировав высокий уровень подготовки саратовских спортсменов. Поздравляем победителей и желаем новых побед!