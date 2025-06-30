Саратов принял чемпионат и первенство России по морскому многоборью

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С 24 по 27 июня на саратовской акватории прошли чемпионат и первенство России по морскому многоборью в дисциплине «Ял-6 – парусная гонка». В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 8 регионов страны, продемонстрировавших мастерство в управлении парусными судами.Чемпионат России Женская сборная Саратовской области в составе:- Елена Смирнова- Елизавета Мыслицкая- Вероника Макарова- Ксения Котова- Мария Стредининаподтвердив лидерство региона в этом виде спорта.Команда Саратовской области в составе:- Илья Филиппов- Константин Игнатьев- Илья Иванов- Сергей Вотяков- Владимир Саяпин- Михаил Перфилов- Владислав Прядкин,уступив лишь сильнейшим соперникам.Соревнования стали ярким событием в спортивной жизни региона, продемонстрировав высокий уровень подготовки саратовских спортсменов. Поздравляем победителей и желаем новых побед!