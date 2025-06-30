Саратовские кинематографисты одержали победу на всероссийском конкурсе "Миры Тарковского"

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28 июня подвели итоги IV Всероссийского конкурса видео-арта "Миры Тарковского" – одного из самых престижных смотров молодого авторского кино в России. Организованный РОСИЗО при поддержке ГМИИ им. А.С. Пушкина и ведущих кинофестивалей страны, конкурс в этом году принёс победу талантливым режиссёрам из Саратова.В номинации "Космос" победителем стал короткометражный фильм "I/O", созданный дуэтом Романа Исаева и Виталия Агеенкова. Их работа впечатлила жюри глубокой философской концепцией, визуальной выразительностью и новаторским подходом к раскрытию космической темы.Включение в медиатеки РОСИЗО и ГМИИ им. А.С. Пушкина;Участие в программе фестиваля "КОРОЧЕ";Показы в летнем кинотеатре РОСИЗО по всей РоссииСаратовские зрители смогут первыми увидеть фильм 12 сентября на открытой площадке Технопарка "Саратов Диджитал" в рамках проекта "Творческие вечера под открытым небом".Эта победа не только подтверждает высокий уровень саратовской киношколы, но и открывает новые перспективы для молодых режиссёров региона. Поздравляем создателей с заслуженным успехом и ждём новых ярких работ!