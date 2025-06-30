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Новое оборудование для областной больницы продлит жизнь пациентов

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Новое оборудование для областной больницы продлит жизнь пациентов


На очередном заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина о выделении денежных средств в размере 74,6 млн рублей  на приобретение аппаратов для проведения гемодиализа, передвижных цифровых хирургических рентгенов и двух автомобилей скорой помощи для Областной клинической больницы.

Новое оборудование для областной больницы продлит жизнь пациентов

Все получаемое оборудование играет важную роль в организации лечебного процесса и будет способствовать повышению качества оказываемой медицинской помощи. Цифровые рентгеновские аппараты позволят выполнять сложные оперативные вмешательства под рентгенологическим контролем. Современные автомобили скорой помощи готовы служить долгие годы. А приобретение новых аппаратов для проведения диализа невозможно переоценить.

- Диализный центр Областной клинической больницы был открыт в 1998 года, это единственный подобный центр в регионе, который работает в режиме 24/7. С учетом длительности и интенсивности  эксплуатации, оборудование, безусловно, требует замены. Современные аппараты обладают функцией гемофильтрации, а также имеют возможность проведения пролонгированной процедуры детоксикации. Процедуры гемодиализа продлевают жизнь пациентов на 10-15 лет, поэтому приобретение новых  аппаратов – это, вне всяких сомнений, вопрос огромной социальной значимости, - поделилась главный врач больницы Елена Стифорова.