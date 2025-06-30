Дом купца Немолькина в Хвалынске стал реестровым объектом культурного наследия

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Объектом муниципального значения признано здание в Хвалынске на улице Красноармейской, 88.В историко-культурной экспертизе специалисты отметили, что здание построили в начале XX века. Оно принадлежало купцу Семену Немолькину, который был одним из крупных мукомолов. Семен Ефимович выстроил целый комплекс. В 1912 году вместо старой деревянной водяной мельницы он возвел каменную паровую, склад, сделал и другие постройки. Кроме того, он устроил бетонный колодец для общего пользования водой.Предметом охраны признан декор фасадов: наличники окон с подоконными щитами, венчающий карниз и пояс цоколя, угловые лопатки, межэтажный карниз с сандриками и многое другое.Напомним, в минувшем году комитет культурного наследия включил и другое здание хвалынского купца в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Оно находится рядом по адресу: улица Красноармейская, 88а.