Продлен прием заявок на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»

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До 7 июля продлевается приём заявок на участие в открытом Всероссийском конкурсе на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»«Продление связано с активным интересом к конкурсу. Организации и индивидуальные предприниматели из других регионов запросили дополнительное время. Заявки поступают из разных городов России - Астрахани, Уфы, Москвы», - пояснила главный архитектор области Анастасия Пузанова.