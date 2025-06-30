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Главврачу Саратовского городского психоневрологического диспансера присвоено почетное звание
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Главврачу Саратовского городского психоневрологического диспансера присвоено почетное звание

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Главврачу Саратовского городского психоневрологического диспансера присвоено почетное звание


Главному врачу Саратовского городского психоневрологического диспансера Марине Кутыревой присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ»

Марина Викторовна окончила Саратовский государственный медицинский институт в 1993 году по специальности «Лечебное дело». Она врач-психиатр высшей квалификационной категории, имеет сертификаты по специальностям «психиатрия», «психиатрия-наркология», «психотерапия», «организация здравоохранения и общественное здоровье», «судебно-психиатрическая экспертиза».

Награждена Почетными грамотами, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ», благодарностью губернатора Саратовской области.

«Марина Викторовна обладает практическими знаниями в области психиатрии, психотерапии и судебно-психиатрической экспертизы.
Умело применяет теоретические знания и опыт в практической работе, владеет современными методами диагностики и терапии больных. Совершенно справедлива ее награда за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Искренне поздравляю Марину Викторовну с полученным званием!» - поздравил награжденную министр здравоохранения Владимир Дудаков.