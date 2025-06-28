Директор Балаковской Школы креативных индустрий вошла в федеральный Совет ШКИ России
Екатерина Файзи, руководитель Балаковской Школы креативных индустрий (ШКИ), вошла в состав федерального Совета ШКИ России. Это решение было принято по итогам открытого голосования среди руководителей аналогичных образовательных учреждений со всей страны.
Значимое признание
Всего в Совет вошли 28 человек, включая 20 директоров региональных ШКИ. Екатерина Файзи вошла в число лидеров, получивших наибольшую поддержку профессионального сообщества.
Задачи Совета ШКИ России
- Разработка стратегии развития школ креативных индустрий
- Организация образовательных и методических мероприятий
- Создание единых стандартов обучения в сфере креативных технологий
Справка
Балаковская ШКИ, открывшаяся в октябре 2022 года в рамках национального проекта «Образование», стала первым подобным учреждением в Саратовской области. Создание школы стало возможным благодаря инициативе Президента РФ Владимира Путина по развитию креативной экономики в регионах.
Это назначение подтверждает высокий уровень развития креативного образования в Балаково и значительный вклад местной ШКИ в формирование профессионального сообщества по всей стране.