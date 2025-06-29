Определены финалисты региональной программы "Наши герои"

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Сегодня на заседании общественного совета были подведены итоги отборочных этапов и утверждён список участников программы профессиональной переподготовки для защитников Отечества.- 50 участников и ветеранов СВО уже зачислены на программу- 20 действующих военнослужащих внесены в резерв и приступят к обучению после выполнения боевых задачПрограмма направлена на трудоустройство героев в органы власти и коммерческие организации. Как отметил Президент России Владимир Путин: "Те, кто Родину защищают, - элита и золотой фонд государства".- Каждому участнику будет назначен персональный наставник- Учебный процесс строится с учётом пожеланий и профессиональных интересов бойцов- Особое внимание уделяется патриотической тематике, социальной сфере и образованию- Программа нацелена на получение конкретных практических навыков для дальнейшей работыПрограмма даёт возможность защитникам Отечества, доказавшим свою преданность стране, продолжить служение Родине. Это важная часть социальной адаптации военнослужащих и признание их заслуг перед государством.Напомним, что программа "Наши герои" реализуется в рамках государственной политики по поддержке участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий.