Определены финалисты региональной программы "Наши герои"
Сегодня на заседании общественного совета были подведены итоги отборочных этапов и утверждён список участников программы профессиональной переподготовки для защитников Отечества.
Ключевые цифры:
- 50 участников и ветеранов СВО уже зачислены на программу
- 20 действующих военнослужащих внесены в резерв и приступят к обучению после выполнения боевых задач
Особенности программы:
Программа направлена на трудоустройство героев в органы власти и коммерческие организации. Как отметил Президент России Владимир Путин: "Те, кто Родину защищают, - элита и золотой фонд государства".
Практическая составляющая:
- Каждому участнику будет назначен персональный наставник
- Учебный процесс строится с учётом пожеланий и профессиональных интересов бойцов
- Особое внимание уделяется патриотической тематике, социальной сфере и образованию
- Программа нацелена на получение конкретных практических навыков для дальнейшей работы
Значимость проекта:
Программа даёт возможность защитникам Отечества, доказавшим свою преданность стране, продолжить служение Родине. Это важная часть социальной адаптации военнослужащих и признание их заслуг перед государством.
Напомним, что программа "Наши герои" реализуется в рамках государственной политики по поддержке участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий.