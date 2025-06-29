В Саратове открылось современное производство кровельных и фасадных материалов
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ ввела в эксплуатацию новый завод по выпуску гибкой черепицы и фасадной плитки в Саратове. Инвестиции в проект составили 1,26 млрд рублей, создано более 100 рабочих мест. Предприятие способно производить до 10 млн м² материалов в год, что позволит полностью закрыть потребности региона и соседних областей в качественных стройматериалах.
Масштабы и перспективы
- Это третье аналогичное производство корпорации в России (два других находятся в Рязани)
- Планируются экспортные поставки в страны Средней Азии
- Завод оснащен международным оборудованием (США, Германия, Испания, Китай, Индия) и российскими технологиями, в том числе саратовскими
- Автоматизированные линии позволяют выпускать новую паллету продукции каждые 5 минут
- Производство поддерживает гибкие настройки – быструю смену цветов, форм нарезки и типов клеевых слоев
Поддержка региона и экономический эффект
Проект реализован при содействии Корпорации развития Саратовской области, которая помогла в оформлении льгот, земельных вопросов и согласований.
Александр Марченко, министр инвестиционной политики области:
«Этот завод – важный шаг в развитии промышленности региона. Он обеспечит налоговые поступления, новые рабочие места и качественные стройматериалы для рынка. Мы заинтересованы в таких проектах, которые укрепляют позиции российских производителей».
Сергей Колесников, управляющий партнер ТЕХНОНИКОЛЬ:
«Саратовская область демонстрирует активный промышленный рост. Наше производство поможет не только местному рынку, но и выйдет на экспорт».
Технологические преимущества
- Битумохранилища на 1100 тонн
- Складские мощности – до 1 млн м² готовой продукции
- Безостановочное производство с возможностью мгновенной перенастройки
Открытие завода укрепляет позиции Саратовской области как одного из ключевых промышленных центров Приволжья и способствует развитию строительной отрасли в России.