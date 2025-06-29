29 июня 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
18:00 | 28 июня
Определены финалисты региональной программы "Наши герои"
17:00 | 28 июня
В Саратове открылось современное производство кровельных и фасадных материалов
16:00 | 28 июня
Саратовская область вводит новую меру поддержки для молодых семей
15:18 | 28 июня
Пациенты с диагнозом гемофилия в Саратовской области полностью обеспечиваются необходимыми бесплатными лекарственными препаратами
15:13 | 28 июня
Спорт будущего становится реальностью
15:00 | 28 июня
В Саратовской области сформирован новый состав Общественного экологического совета
14:30 | 28 июня
Минтранс провел рейд по контролю оплаты проезда в скоростном трамвае Саратова
13:40 | 28 июня
Директор Балаковской Школы креативных индустрий вошла в федеральный Совет ШКИ России
13:30 | 28 июня
Современное оборудование для диагностики глазных заболеваний появилось в Аркадакской больнице
12:52 | 28 июня
В Саратове пройдет масштабный концерт в честь 100-летия памяти Патриарха Тихона
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове открылось современное производство кровельных и фасадных материалов

Новости
В Саратове открылось современное производство кровельных и фасадных материалов



Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ ввела в эксплуатацию новый завод по выпуску гибкой черепицы и фасадной плитки в Саратове. Инвестиции в проект составили 1,26 млрд рублей, создано более 100 рабочих мест. Предприятие способно производить до 10 млн м² материалов в год, что позволит полностью закрыть потребности региона и соседних областей в качественных стройматериалах.

Масштабы и перспективы

- Это третье аналогичное производство корпорации в России (два других находятся в Рязани)
- Планируются экспортные поставки в страны Средней Азии
- Завод оснащен международным оборудованием (США, Германия, Испания, Китай, Индия) и российскими технологиями, в том числе саратовскими
- Автоматизированные линии позволяют выпускать новую паллету продукции каждые 5 минут
- Производство поддерживает гибкие настройки – быструю смену цветов, форм нарезки и типов клеевых слоев

Поддержка региона и экономический эффект

Проект реализован при содействии Корпорации развития Саратовской области, которая помогла в оформлении льгот, земельных вопросов и согласований.

Александр Марченко, министр инвестиционной политики области:
«Этот завод – важный шаг в развитии промышленности региона. Он обеспечит налоговые поступления, новые рабочие места и качественные стройматериалы для рынка. Мы заинтересованы в таких проектах, которые укрепляют позиции российских производителей».

Сергей Колесников, управляющий партнер ТЕХНОНИКОЛЬ:
«Саратовская область демонстрирует активный промышленный рост. Наше производство поможет не только местному рынку, но и выйдет на экспорт».

Технологические преимущества
- Битумохранилища на 1100 тонн
- Складские мощности – до 1 млн м² готовой продукции
- Безостановочное производство с возможностью мгновенной перенастройки

Открытие завода укрепляет позиции Саратовской области как одного из ключевых промышленных центров Приволжья и способствует развитию строительной отрасли в России.