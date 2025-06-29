В Саратове открылось современное производство кровельных и фасадных материалов

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Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ ввела в эксплуатацию новый завод по выпуску гибкой черепицы и фасадной плитки в Саратове. Инвестиции в проект составили 1,26 млрд рублей, создано более 100 рабочих мест. Предприятие способно производить до 10 млн м² материалов в год, что позволит полностью закрыть потребности региона и соседних областей в качественных стройматериалах.- Это третье аналогичное производство корпорации в России (два других находятся в Рязани)- Планируются экспортные поставки в страны Средней Азии- Завод оснащен международным оборудованием (США, Германия, Испания, Китай, Индия) и российскими технологиями, в том числе саратовскими- Автоматизированные линии позволяют выпускать новую паллету продукции каждые 5 минут- Производство поддерживает гибкие настройки – быструю смену цветов, форм нарезки и типов клеевых слоевПроект реализован при содействии Корпорации развития Саратовской области, которая помогла в оформлении льгот, земельных вопросов и согласований.«Этот завод – важный шаг в развитии промышленности региона. Он обеспечит налоговые поступления, новые рабочие места и качественные стройматериалы для рынка. Мы заинтересованы в таких проектах, которые укрепляют позиции российских производителей».«Саратовская область демонстрирует активный промышленный рост. Наше производство поможет не только местному рынку, но и выйдет на экспорт».- Битумохранилища на 1100 тонн- Складские мощности – до 1 млн м² готовой продукции- Безостановочное производство с возможностью мгновенной перенастройкиОткрытие завода укрепляет позиции Саратовской области как одного из ключевых промышленных центров Приволжья и способствует развитию строительной отрасли в России.