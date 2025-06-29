Саратовская область вводит новую меру поддержки для молодых семей

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В регионе утверждена программа компенсации арендной платы для молодых семей с детьми. Соответствующее постановление подписано правительством области.- Право на выплату имеют семьи, где оба родителя не старше 35 лет- Компенсация составляет от 50% до 75% от суммы по договору найма жилья- Программа действует для детей, рожденных с 1 января 2025 года- Выплаты будут производиться до достижения ребенком 3-летнего возраста- Срок действия программы - до 31 декабря 2027 года1. Отсутствие в собственности другого жилья2. Постоянная регистрация в Саратовской области3. Наличие официально зарегистрированного договора арендыНовая мера поддержки реализуется в рамках федеральной инициативы Президента России Владимира Путина и финансируется из средств федерального бюджета. Она станет дополнением к существующим региональным программам поддержки молодых семей.Расчет размера компенсации будет производиться индивидуально для каждой семьи с учетом:- Среднерыночной стоимости аренды в муниципальном образовании- Фактической суммы по договору найма- Количества детей в семьеОжидается, что программа поможет улучшить жилищные условия тысяч молодых семей региона в период наиболее активного роста и развития ребенка.