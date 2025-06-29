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Саратовская область вводит новую меру поддержки для молодых семей

Новости
Саратовская область вводит новую меру поддержки для молодых семей



В регионе утверждена программа компенсации арендной платы для молодых семей с детьми. Соответствующее постановление подписано правительством области.

Ключевые параметры программы:

- Право на выплату имеют семьи, где оба родителя не старше 35 лет
- Компенсация составляет от 50% до 75% от суммы по договору найма жилья
- Программа действует для детей, рожденных с 1 января 2025 года
- Выплаты будут производиться до достижения ребенком 3-летнего возраста
- Срок действия программы - до 31 декабря 2027 года

Условия участия:

1. Отсутствие в собственности другого жилья
2. Постоянная регистрация в Саратовской области
3. Наличие официально зарегистрированного договора аренды

Новая мера поддержки реализуется в рамках федеральной инициативы Президента России Владимира Путина и финансируется из средств федерального бюджета. Она станет дополнением к существующим региональным программам поддержки молодых семей.

Расчет размера компенсации будет производиться индивидуально для каждой семьи с учетом:
- Среднерыночной стоимости аренды в муниципальном образовании
- Фактической суммы по договору найма
- Количества детей в семье

Ожидается, что программа поможет улучшить жилищные условия тысяч молодых семей региона в период наиболее активного роста и развития ребенка.