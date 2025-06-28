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В Саратовской области сформирован новый состав Общественного экологического совета

Новости
В Саратовской области сформирован новый состав Общественного экологического совета


В министерстве природных ресурсов и экологии региона состоялось первое заседание обновленного Общественного совета, в который вошли 16 экспертов - представителей экологических организаций, научного сообщества и общественных деятелей.

Ключевые решения заседания:

1. Единогласным решением председателем совета избрана Елена Тихомирова - доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой экологии СГТУ имени Гагарина.
2. Основной темой обсуждения стала реализация регионального проекта "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

Позиция руководства:

Министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин отметил:
"Новый состав совета будет способствовать открытости экологической политики региона. Мы рассчитываем на активное участие общественности в решении природоохранных вопросов и готовы рассматривать все поступающие предложения".

Функции совета:

- Обсуждение актуальных экологических проблем региона
- Разработка предложений по совершенствованию природоохранной деятельности
- Контроль реализации экологических программ
- Содействие в привлечении общественности к охране окружающей среды

Обновленный состав совета приступил к работе с амбициозными планами по улучшению экологической ситуации в Саратовской области. Следующее заседание запланировано на осень 2024 года.