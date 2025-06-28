В Саратовской области сформирован новый состав Общественного экологического совета

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В министерстве природных ресурсов и экологии региона состоялось первое заседание обновленного Общественного совета, в который вошли 16 экспертов - представителей экологических организаций, научного сообщества и общественных деятелей.1. Единогласным решением председателем совета избрана Елена Тихомирова - доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой экологии СГТУ имени Гагарина.2. Основной темой обсуждения стала реализация регионального проекта "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".отметил:"Новый состав совета будет способствовать открытости экологической политики региона. Мы рассчитываем на активное участие общественности в решении природоохранных вопросов и готовы рассматривать все поступающие предложения".- Обсуждение актуальных экологических проблем региона- Разработка предложений по совершенствованию природоохранной деятельности- Контроль реализации экологических программ- Содействие в привлечении общественности к охране окружающей средыОбновленный состав совета приступил к работе с амбициозными планами по улучшению экологической ситуации в Саратовской области. Следующее заседание запланировано на осень 2024 года.